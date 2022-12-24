Вже понад 101 тисячу: втрати ворога станом на 24 грудня
24 грудня 2022, 09:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Втрати Росії у війні проти України вже перевалили позначку в 100 тисяч солдатів. Росіяни не зупинили наступ на Україну, тому ЗСУ продовжують громити загарбників. Так, за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 480 окупантів.
Загальні бойові втрати Росії станом на 24 грудня складають 101 430 військових. Зауважимо, що дані неостаточні через високу інтенсивність боїв.
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Втрати ворога станом на 24 грудня
- танків – 3006 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5994 (+8) одиниці,
- артилерійських систем – 1988 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 418 (+4) одиниць,
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць,
- літаків – 283 (+0) одиниці,
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
- крилатих ракет – 653 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) одиниць,
- спеціальної техніки – 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ потужно нищать ворога
- 19 грудня в місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.
- 22 грудня в Запорізькій області ЗСУ знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
- Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.