Декілька сотень ворогів вже пішли за кораблем: втрати ворога станом на 25 листопада

Ряди мертвих окупантів 25 листопада поповнили ще понад 400 російських солдатів. З початку повномасштабного вторгнення в Україні вже ліквідовано більш ніж 86 тисяч окупантів.

Тільки протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 430 російських загарбників, які прийшли вбивати українців. Втім, у Генштабі зазначають, що дані не остаточні, адже тривають активні бої і рахувати ворожі втрати непросто.

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Втрати ворогів на війні в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали 86 150 (+430) осіб особового складу,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ба більше, у російських загарбників шалені втрати в техніці. Зокрема:

Танків – 2899 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 844 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 1 895 (+6) одиниць,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 163 (+2).



Актуальні втрати росіян станом на 25 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Коротко про ліквідацію ворогів в Україні

Вранці 25 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наші військові потужно вдарили по росіянах у Зеленому Яру. Як наслідок, українські бійці знищили 2 вантажні автомобілі, ліквідували 20 одиниць особового складу, а 15 – поранили.

Військові Збройних Сил України також помстились окупантам за атаку по пологовому відділенню на Запоріжжі, внаслідок якої загинуло немовля. ЗСУ знищили комплекс С-300, з якого російські загарбники стріляли по лікарні 23 листопада.

Заступник голови оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що наші військові виконують одну з цілей – завдають ворогу якнайбільших втрат, щоб змусити окупантів припинити війну. Відомо, що в Україні Кремль вже втратив більше, ніж у війнах в Чечні та Афганістані.

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