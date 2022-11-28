ЗСУ знищили ще 590 росіян за добу: втрати ворога станом на 28 листопада

Так, за минулу добу на "концерт до Кобзона" ЗСУ відправили ще 590 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі.

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Станом на 28 листопада у техніці ворог втратив:



Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що підтверджено ураження об’єкта загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.

У районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області близько 80 загарбників отримали поранення.

Також зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.