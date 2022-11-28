ЗСУ знищили ще 590 росіян за добу: втрати ворога станом на 28 листопада
Джерело:Генштаб ЗСУ
З 24 лютого Збройні Сили України вже ліквідували 87 900 російських окупантів. Військові продовжують нищити ворога на нашій землі.
Так, за минулу добу на "концерт до Кобзона" ЗСУ відправили ще 590 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі.
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Втрати окупантів в Україні
Станом на 28 листопада у техніці ворог втратив:
- Танків – 2908 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5861 (+5) одиниця,
- артилерійських систем – 1899 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ нищать окупантів в Україні: останні новини
У Генштабі ЗСУ розповіли, що підтверджено ураження об’єкта загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.
У районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області близько 80 загарбників отримали поранення.
Також зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.
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