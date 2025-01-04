ЗСУ викосили ще 1510 росіян й знищили гелікоптер: втрати ворога на 4 січня
4 січня 2025, 07:31Читать новость на русском
Сили оборони України вже 1046 діб поспіль протистоять ворогу по всій лінії фронту, паралельно завдаючи йому значних втрат. Так, лише протягом минулої доби українські війська знищили 1510 російських солдатів.
Всього від початку повномасштабного вторгнення українці ліквідували 794 760 окупантів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які втрати у росіян станом на 4 січня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 794 760 (+1510);
- танків – 9 679 (+2);
- бойових броньованих машин – 20 093 (+23);
- артилерійських систем – 21 578 (+23);
- РСЗВ – 1 257 (+0);
- засобів ППО – 1 032 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 356 (+107);
- крилатих ракет – 3 006 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 843 (+73);
- спеціальної техніки – 3 675 (+0).
Втрати ворога на 4 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ