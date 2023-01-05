Уже майже 110 тисяч ліквідованих окупантів: шалені втрати ворога станом на 5 січня

Росіяни на війні в Україні щодоби втрачають ледь не до тисячі одиниць особового складу. Тільки протягом останньої доби наші військові ліквідували 810 ворогів.

Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни на війні в Україні втратили 109 720 військових. Зауважимо, що статистика втрат ворога у живій силі приблизна, адже точно підрахувати знищених окупантів вкрай складно.

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Втрати російської армії станом на 5 січня

особового складу – 109 720 (+810) осіб;

танків – 3 041 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 6 108 (+2) одиниць;

артилерійських систем – 2 051 (+12) одиниця;

РСЗВ – 426 (+2) одиниць;

засобів ППО – 215 (+0) одиниць;

літаків – 284 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 271 (+1) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+2) одиниці;

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 759 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 182 (+1) одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 5 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Спроби наступу не вщухають

Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу, окупанти зосереджують свої зусилля на тому, щоб проводити наступальні дії на Бахмутському напрямку. Щодо Авдіївського та Куп'янського, то там наступ успіху ворогові не приносив.

Що стосується Новопавлівського, Запорізького, а також Херсонського, то там росіяни займаються активною обороною. Крім того, спостерігається обстріл як позицій ЗСУ, так і цивільних об'єктів. Ворожим вогнем поливають усе, що розташоване на лінії зіткнення.

Якщо говорити про атаки, то вони не вщухають ані вдень, ані вночі. Наші Сили оборони відбили їх у районах Стельмахівки та Площанки на Луганщині, Білогорівки, Соледара, Красної Гори, Виїмки, Підгорного, Бахмута, Курдюмівки, Майорська, Північного, Водяного, Красногорівки, Веселого, Мар'їнки, а також Побєди на Донеччині. Ворог під тиском наших військових змушений був відійти.

Наостанок процитуємо главу Донецької ОВА Павла Кириленка. За його словами, "ворог відкинутий на свої попередні позиції". Це означає, що ЗСУ вдалося відігнати російських військових за межі Бахмута.