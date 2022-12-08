Ще понад 300 росіян відправилися на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 8 грудня

ЗСУ нищать ворога щодня. Станом на 8 грудня українські бійці вже ліквідували 93 080 російських окупантів.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що за минулу добу статистику втрат ворога вдалося поповнити ще 340 бійцями ворога. Зауважимо, що точно підрахувати ліквідованих окупантів вкрай складно. Особливо у районах ведення активних бойових дій.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 2 937,

бойових броньованих машин – 5 911,

артилерійських систем – 1 925,

РСЗВ – 395,

засобів ППО – 211,

літаків – 281,

гелікоптерів – 264,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603,

крилатих ракет – 592,

кораблів/катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 528,

спеціальної техніки – 1634.



Актуальні втрати ворога станом на 8 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог продовжує наступати

У Генштабі зауважили, що на Бахмутському й Авдіївському напрямках окупанти продовжують вести наступ. За минулу добу відбити атаки росіян вдалося в трьох областях. Якщо конкретно: у районі Тернова на Харківщині, Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки, Білогорівки на Луганщині, Білогорівки, Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Майорська, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Також за минулу добу зафіксували 7 ракетних і 16 авіаударів. Крім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ.

У відомстві наголошують, що окупанти продовжать обстрілювати енергетичну та критичну інфраструктуру України. Тож сигнали про повітряну тривогу ні в якому разі не варто ігнорувати. Щойно пролунали сирени – негайно вирушайте до укриття та перебувайте там до відбою.