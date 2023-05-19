Ще 660 окупантів перетворили на перегній: свіжі втрати ворога станом на 19 травня

Уже майже 15 місяців українські захисники та захисниці героїчно знищують російських загарбників. Втрати ворога перевищили 200 тисяч. І це лише серед особового складу.

За минулу добу наші оборонці ліквідували ще 660 окупантів. Окрім того, потрощили російську техніку.

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Втрати країни-агресора

Від початку повномасштабної війни Росії проти України країна-терорист вже втратила:

особового складу – 201 760 (+660),

танків – 3777 (+4),

бойових броньованих машин – 7377 (+4),

артилерійських систем – 3210 (+12),

РСЗВ – 564 (+1),

засобів ППО – 319 (+1),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),

крилатих ракет – 1011 (+21),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10),

спеціальної техніки – 419 (+1).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Скільки російських дронів і ракет збили цієї ночі

Втрати Росії вже перевищили чисельність населення 16 держав-членів ООН.

Зауважимо, що вночі 19 травня російські терористи вкотре атакували Україну. Загалом загарбники випустили 22 дрони-камікадзе "Шахед" та 6 "Калібрів".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наші воїни знищили 16 ворожих безпілотників та три крилатих ракети окупантів.