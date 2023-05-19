Ще 660 окупантів перетворили на перегній: свіжі втрати ворога станом на 19 травня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Уже майже 15 місяців українські захисники та захисниці героїчно знищують російських загарбників. Втрати ворога перевищили 200 тисяч. І це лише серед особового складу.
За минулу добу наші оборонці ліквідували ще 660 окупантів. Окрім того, потрощили російську техніку.
Дивіться також Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога
Втрати країни-агресора
Від початку повномасштабної війни Росії проти України країна-терорист вже втратила:
- особового складу – 201 760 (+660),
- танків – 3777 (+4),
- бойових броньованих машин – 7377 (+4),
- артилерійських систем – 3210 (+12),
- РСЗВ – 564 (+1),
- засобів ППО – 319 (+1),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
- крилатих ракет – 1011 (+21),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10),
- спеціальної техніки – 419 (+1).
Читайте також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування
Скільки російських дронів і ракет збили цієї ночі
Зауважимо, що вночі 19 травня російські терористи вкотре атакували Україну. Загалом загарбники випустили 22 дрони-камікадзе "Шахед" та 6 "Калібрів".
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наші воїни знищили 16 ворожих безпілотників та три крилатих ракети окупантів.