Майже 500 окупантів, РСЗВ, танки та ППО: втрати ворога на 8 січня

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Окупанти втрачають на війні сотні одиниць особового складу та техніки.

Тільки за останню добу окупанти втратили в Україні 440 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 365 170 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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Що відомо про втрати ворога на фронті

особового складу – орієнтовно 365 170 (+440);

танків – 6 031 (+9);

бойових броньованих машин – 11 194 (+14);

артилерійських систем – 8 666 (+13);

РСЗВ – 953 (+2);

засоби ППО – 638 (+1);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 822 (+11);

крилаті ракети – 1 787 (+1);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 542 (+19);

спеціальна техніка – 1 328 (+1).



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