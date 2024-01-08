Майже 500 окупантів, РСЗВ, танки та ППО: втрати ворога на 8 січня
8 січня 2024, 07:51Читать новость на русском
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Окупанти втрачають на війні сотні одиниць особового складу та техніки.
Тільки за останню добу окупанти втратили в Україні 440 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 365 170 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.
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Що відомо про втрати ворога на фронті
- особового складу – орієнтовно 365 170 (+440);
- танків – 6 031 (+9);
- бойових броньованих машин – 11 194 (+14);
- артилерійських систем – 8 666 (+13);
- РСЗВ – 953 (+2);
- засоби ППО – 638 (+1);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 822 (+11);
- крилаті ракети – 1 787 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 542 (+19);
- спеціальна техніка – 1 328 (+1).
Втрати ворога станом на 8 січня 2024 року
Наші розвідники знищили російські "Панцирі" на Бєлгородщині
- Українські розвідники знищили російські "Панцирі", завдавши ударів по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області. Внаслідок вогневого ураження вдалось вивести з ладу 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1".
- Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп сказав, що, на його думку, це справа українських дронів.
- До речі, російські "Панцирі" коштують не дешево – приблизна експортна ціна одного ЗРК "Панцирь" становить 15 мільйонів доларів.