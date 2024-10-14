Ще "мінус" 1260 окупантів, 4 танки і купа іншої бронетехніки: втрати росіян на 14 жовтня

Українські воїни продовжують завдавати ворогові значних втрат в техніці та особовому складі. За майже три роки повномасштабного вторгнення російські втрати склали понад 660 тисяч солдатів.

На Курщині Сили оборони розгромили російську колону, до якої входили танк, бронетранспортер та бронеавтомобіль. Зазначається, що окупанти потрапили у засідку.

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Скільки загарбників та їхньої техніки ліквідовано

особового складу – близько 670190 (+1260) осіб;

танків – 8975 (+4) од,

бойових броньованих машин – 17895 (+19) од,

артилерійських систем – 19421 (+11) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),

крилаті ракети – 619 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,

спеціальна техніка – 3437 (+2)

Втрати ворога на 14 жовтня / Фото Генштаб