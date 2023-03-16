Українські воїни "мінуснули" ще понад 1 000 окупантів: втрати ворога 16 березня
16 березня 2023, 08:11Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росія продовжує спроби наступу на територію України, проте ЗСУ потужно відбивають атаки ворога. Тільки за минулу добу наші військові відправили на "концерт до Кобзона" 1 040 окупантів.
Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Проте Генштаб ЗСУ постійно попереджає, що підрахунок втрат ворога ускладнюють інтенсивні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3504 (+12),
- бойових броньованих машин – 6810 (+11),
- артилерійських систем – 2539 (+11),
- РСЗВ – 503 (+1),
- засоби ППО – 265 (+3),
- літаків – 305 (+1),
- гелікоптерів – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
- крилаті ракети – 907 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17),
- спеціальна техніка – 257 (+0).
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать російських терористів
- Нещодавно Олексій Данілов повідомив, що окупанти "лягають тисячами". За його словами, тільки цих зеків, яких вони понабирали з місць позбавлення волі, щонайменше 32 тисячі було знищено на території нашої країни.
- Поблизу Бахмуту ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24. Літак росіян приземлили військові 93-ї бригади.
- Місто Бахмут на однойменному напрямку окупанти продовжують штурмувати. Нашим захисникам вдалося відбити низку атак ворога у районах Оріхово-Василівки та Богданівки.
- За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога.
- Також наші захисники збили літак Су-25 та 13 російських безпілотників різного типу.
- Результативно свою роботу виконують підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили пункт управління, 3 райони скупчення живої сили та техніки, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
- Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс назвав приголомшливі втрати ворога у боях за Бахмут. За його словами, з травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тисяч вагнерівців і регулярних російських військових.