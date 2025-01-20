Ще майже 1700 окупантів – у пеклі, знищено 167 одиниць техніки: втрати росіян на 20 січня

Українські захисники стримують наступ росіян, завдаючи їм величезних втрат. Так, на війні загинули і отримали поранення понад 800 тисяч окупантів.

Головком Сирський розкрив, що у 2024 році втрати окупантів були більшими, ніж за два попередні роки. Так, протягом минулого року Росія втратила 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч загиблих, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Скільки загарбників разом із технікою знищено за 20 січня

особового складу – близько 820430 (+1690) осіб;

танків – 9821 (+10),

бойових броньованих машин – 20454 (+42),

артилерійських систем – 22074 (+19),

РСЗВ – 1262 (+0),

засоби ППО – 1049 (+3),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153),

крилаті ракети – 3051 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87),

спеціальна техніка – 3706 (+6)

Втрати окупантів на 20 січня / Фото Генштаб