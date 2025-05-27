Ще понад 900 окупантів та їхня техніка ліквідовані: втрати ворога на 27 травня

Попри інтенсивні наступи росіяни Сили оборони України нищать ворога та завдають йому втрат у живій силі та техніці. Захисники стоять на обороні кордонів і не дають окупантам досягати їхньої мети. За добу вдалося ліквідувати 990 російських солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на 27 травня втрати Росії в війні становлять 982 840 загиблих. Дивіться також Черговий friendly fire: ексофіцер Повітряних сил пояснив, чому росіяни обстріляли власний Ту-134 Які втрати у ворога на 27 травня 2025 року Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила: особового складу – близько 982 840 (+990) осіб;

танків – 10 860 (+2);

бойових броньованих машин – 22 642 (+1);

артилерійських систем – 28 337 (+17);

РСЗВ – 1 397 (+0);

засобів ППО – 1 171 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 857 (+222);

крилатих ракет – 3 265 (+9);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 907 (+64);

спеціальної техніки – 3 902 (+0). Втрати росіян на 13 травня 2025 року / Фото Генштаб Нагадаємо, на фронті внаслідок роботи українського дрону загинув командир танкового батальйону Росії, підполковник Сєргєй Сєрдітов. Окупант, який раніше вбив побратима, загинув від несумісних із життям травм.