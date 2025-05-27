Ще понад 900 окупантів та їхня техніка ліквідовані: втрати ворога на 27 травня
- Українські сили ліквідували 990 російських солдатів за добу, загальні втрати Росії становлять 982 840 загиблих.
- Росія втратила значну кількість техніки з початку повномасштабного вторгнення, включаючи 10 860 танків і 22 642 бойових броньованих машин.
Попри інтенсивні наступи росіяни Сили оборони України нищать ворога та завдають йому втрат у живій силі та техніці. Захисники стоять на обороні кордонів і не дають окупантам досягати їхньої мети. За добу вдалося ліквідувати 990 російських солдатів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на 27 травня втрати Росії в війні становлять 982 840 загиблих.
Дивіться також Черговий friendly fire: ексофіцер Повітряних сил пояснив, чому росіяни обстріляли власний Ту-134
Які втрати у ворога на 27 травня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 982 840 (+990) осіб;
- танків – 10 860 (+2);
- бойових броньованих машин – 22 642 (+1);
- артилерійських систем – 28 337 (+17);
- РСЗВ – 1 397 (+0);
- засобів ППО – 1 171 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 857 (+222);
- крилатих ракет – 3 265 (+9);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 907 (+64);
- спеціальної техніки – 3 902 (+0).
Втрати росіян на 13 травня 2025 року / Фото Генштаб
Нагадаємо, на фронті внаслідок роботи українського дрону загинув командир танкового батальйону Росії, підполковник Сєргєй Сєрдітов. Окупант, який раніше вбив побратима, загинув від несумісних із життям травм.