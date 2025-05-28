Знищено понад 1000 окупантів та безліч їхньої техніки: втрати ворога на 28 травня

Попри постійні спроби прорвати українську оборону, військові Росії зазнають величезних втрат. Наші захисники щодня нищать техніку та живу силу ворога. За добу захисники України ліквідували ще 1050 окупантів.

Загалом російська армія втратила вже майже 984 тисячі бійців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 28 травня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти орієнтовно втратили:

особового складу – близько 983 890 (+1050) осіб;

танків – 10 864 (+4):

бойових броньованих машин – 22 644 (+2);

артилерійських систем – 28 355 (+18);

РСЗВ – 1 397 (+0);

засобів ППО – 1 171 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 918 (+65);

крилатих ракет – 3 265 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 959 (+52);

спеціальної техніки – 3 902 (+0).

Втрати ворога на 28 травня 2025 року / Фото Генштаб ЗСУ

До слова, офіцер НГУ пояснив, що Росія ніколи не цінувала своїх людей та ставилася до них як до рабів. "Для Росії люди є не більше, ніж "одноразовими солдатами", яких швидко знаходять по всій країні. Їх посилають будь-куди, часто вони так натрапляють на позиції Сил оборони, їх використовують "в сліпу", – розповів він.

У більшості випадків всі штурмові групи противника розбивають. Чим більше росіян йде в одній групі – тим більші втрати. Всі підрозділи працюють задля знищення ворога.