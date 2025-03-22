Бійці 44 ОАБр висадили у повітря гармати й боєприпаси росіян: епічні кадри ураження

Збройні Сили продовжують методично нищити ворога. Бійці 44 ОАБр мінуснули ще дві гармати та боєприпаси у зоні своєї відповідальності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

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Як військові нищать ворога на фронті

Бійці зазначають, що ворог не встиг навіть зрозуміти, як було знищено дві його гармати та боєприпаси. Успішне вогневе ураження стало наслідком бездоганної роботи артилерії та розвідки.

Повідомляється, що було знищено гармату Д-20 та гаубицю 2А36 "Гіацинт-Б". Також у повітря злетіли два польові склади боєприпасів.

Їхні запаси тануть, а ми працюємо далі. Попереду ще багато роботи! Разом до перемоги!

– додають військові.

Українські оборонці продемонстрували кадри роботи по ворожих цілях.

Як 44 ОАБр знищила гармати на боєприпаси: дивіться відео

До речі, нещодавно 44 ОАБр показала відео знищення двох гаубиць 2А65 "Мста-Б" і міномета на Запорізькому напрямку.