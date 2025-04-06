Укр Рус
24 Канал Новини України Ліквідовано понад 1300 росіян, знищено 56 артсистем: втрати ворога на 6 квітня
6 квітня, 07:23
1

Ліквідовано понад 1300 росіян, знищено 56 артсистем: втрати ворога на 6 квітня

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • На 6 квітня 2025 року втрати Росії становлять понад 1300 солдатів і офіцерів.
  • Деталі по крилатих ракетах будуть пізніше, адже вночі та зранку була комбінована атака по Україні.

У Генштабі назвали цифру ворожих втрат на ранок 6 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

Дивіться також Щоб не йти голіруч: росіяни знаходять найдивніші аналоги техніці для наступів

Скільки росіян загинуло сьогодні

Окупанти зазнають значних втрат не тільки у живій силі, але й у техніці. Зокрема, у березні було знищено рекордну кількість ворожої артилерії.

Актуальні втрати росіян на 6 квітня

  • солдатів та офіцерів – 1330;
  • танків – 13;
  • бойових броньованих машин – 20;
  • артилерійських систем – 56;
  • РСЗВ – 4;
  • засобів ППО – 0;
  • літаків – 0;
  • гелікоптерів – 0;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68;
  • кораблів та катерів – 0;
  • підводних човнів – 0;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 96;
  • спеціальної техніки – 1.

Втрати росіян на 6 квітня 2025 / Інфографіка Генштабу

5 квітня стало відомо, що Сили оборони ліквідували командира загону БпЛА кадирівців. Смерть "Амура" підтвердив Апті Алаудінов.