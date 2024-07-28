Чому росіяни масово втрачають авіацію: військовослужбовець ЗСУ розібрав причини

Дедалі частіше Росія втрачає авіацію: то російський винищувач Су-34 розбився, то дрони ГУР уразили бомбардувальник Ту-22М3. Кожен співробітник російського військового об'єкту, а передусім аеродромів, починає думати про своє майбутнє.

Росіяни розуміють, що покарання буде невідворотним. Панікуючи, вони почали відводити авіацію від кордону з Україною. Експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко в етері 24 Каналу пояснив, чому ворог масово втрачає авіацію.

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Комплексні заходи

За словами військовослужбовця ЗСУ, саме технічні несправності, які з'являються у російських військових літаках, будуть головною причиною, чому вони не можуть виконувати свої функції або просто падають ще до того, як до них дістане українська ППО, F-16 чи дрони. Літаки потребують модернізації, заміни значної кількості імпортованих частин, але росіяни не мають такої змоги.

З цивільною авіацією ситуація не краща, ситуація з кожним днем погіршується. І не в результаті ударів України, а через те, що росіяни не мають можливості відновити повітряний флот. Навіть роблячи з трьох літаків два чи один, у них вже закінчуються основні запчастини. Чим далі, тим більше літаки не зможуть виконувати свою головну функцію – літати.

Це все дія також частково санкцій, які накладаються на територію країни-агресорки. Тому що Росія не може закуповувати деталі та ремонтувати техніку через наслідки своїх же дій – повномасштабного вторгнення в Україну. Створювати ситуацію, яка станом на сьогодні формується у російському військово-промисловому комплексі, допомагають також наші партнери. Тобто відбуваються комплексні заходи.

Ми знищуємо їх підприємства, на яких виготовляються необхідні для підтримки техніки запчастини та складові елементи. Знищуємо аеродроми, на яких дислокуються літаки, які могли б стати донорами для інших літаків, але ми їх добиваємо. Завдяки санкціям росіяни не мають можливості отримати компоненти навіть через "чорні" та "сірі" схеми. Комплекс цих заходів призведе до того, що росіяни не матимуть перспективи в майбутньому. А ті можливості, які є сьогодні, будуть з кожним днем танути,

– констатував Іван Варченко.

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