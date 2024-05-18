ЗСУ відбили штурм в Часовому Яру: Зеленський розповів про втрати ворога

Російські війська продовжують вести свій наступ. Зокрема, окупанти не покидають спроб захопити місто Часів Яр у Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що бійці ЗСУ змогли дати гідну відсіч ворогу та відбили штурм Часового Яру. Також окупанти на цій ділянці фронту продовжують зазнавати значних втрат у живій силі та техніці.

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Які втрати ворога у Часовому Яру

Зеленський розповів, що противник активізувався не лише на харківському напрямку. Зокрема, ворог намагається просуватися на Покровському, Краматорському, Курахівському, південному напрямках.

Президент також наголошує на тому, що російські війська не відмовляються від намірів захоплення міста Часів Яр, попри втрати в живій силі та військовій техніці.

Особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці,

– сказав Зеленський.

Яка ситуація у Часовому Яру зараз

У Генштабі розповіли, що російські війська другу добу поспіль штурмують місто Часів Яр у Донецькій області, активно застосовуючи бронетехніку.

Противник продовжує широкомасштабні атаки в напрямку населеного пункту Новий. Минулої доби російські підрозділи намагалися прорвати оборону українських сил за допомогою двох танків та 21 бойової машини піхоти. Однак, ці спроби зазнали невдачі – українські захисники знищили ворожу техніку, змусивши противника відступити.

Сьогодні росіяни знову атакували позиції ЗСУ, використовуючи танк, дві БМП та два бронеавтомобілі "Тигр". У ході боїв ЗСУ вдалося знищити танк і дві БМП, після чого російські війська знову були змушені відступити.