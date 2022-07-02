Російський командир хотів втекти з війни: окупанта затримали його ж підлеглі

Шалені втрати лякають не лише "гарматне м'ясо" російських загарбників. Втекти з війни прагнуть навіть їхні командири.

Шалені втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Дезертирів у їхніх лавах стає все більше, серед них навіть є офіцери.

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Спроба втечі командира

Українські розвідники перехопили чергову розмову російського окупанта з дружиною. Той розповів цікаві деталі про дезертирство в російській армії.

За його словами, комбат 4 батальйону російських окупантів спробував втекти. Росіяни взяли його у полон. Також окупант додав, що в тому батальйоні дуже багато поранених.

Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла стояти далі. Вчора понад двадцять "трьохсотих" росіян вивезли, – розповів окупант.

Війна Росії з Україною: останні події

Біля тимчасово окупованого Мелітополя зійшов з рейок бронепотяг російських окупантів, який віз бронетехніку. В окупантів сталася істерика: вони заявляють про "теракт" та брешуть, що везли продовольство.

Росіяни кинули шалені сили на штурм Лисичанська. Його взяття дозволить заявити їм про повну окупацію Луганської області, що є одним із головних завдань ворога у війні з Україною.

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