Потужний удар: ЗСУ ліквідували російське командування на Донеччині

Українські військові 30 жовтня на Донеччині знищили автівку окупантів. Там було присутнє російське командування.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас" з посиланням на комбата 1 батальйону 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем Збройних сил України на позивний "Каспер". За його словами, відео успішної ліквідації буде згодом.

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Ліквідація російського командування

Зазначається, що на Донеччині вороже командування приїхало на позиції дати вказівки своїм танкістам. Але виїхати звідти – не встигли.

Там було чітко видно, що командування приїхало давати вказівки своїм танкістам. Як раз мої хлопці дочекалися, довели цей автомобіль до певного місця дислокації цих танкістів, коли вийшло командування, до них підійшли танкісти, ми завдали ураження,

– розповів комбат.

До слова, за даними Генштабу 30 жовтня 2024 року, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь.

До того ж на Покровському напрямку гвардійці бригади "Червона калина" зупинили атаку росіян. Штурмову групу ворога було знищено.