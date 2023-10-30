"Від'їздився": у Донецьку в ДТП загинув топ-офіцер Росії
30 жовтня 2023, 15:19Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Штефан
Так звана "друга армія світу" продовжує зазнавати втрати. Так, у Донецьку "мінуснувся" топ-офіцер загарбників підполковник Костянтин Ланчак "Хорват".
Як виявилось, російський терорист потрапив у ДТП та загинув. Ланчак був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.
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У Донецьку загинув топ-офіцер росіян
Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" нарешті відбігався, вірніше від'їздився – ДТП,
– повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Що відомо про загиблого окупанта
- Костянтин Ланчак народився у Торезі Горлівського району.
- Він був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.
- Ланчак створив формування "Октава", яке стало артилерійським дивізіоном.
- Брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому.
- У 2022 році брав участь у боях на Півдні та у Маріуполі. Там він отримав поранення та півроку відновлювався.
Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" / фото Анатолія Штефана
Актуальні втрати росіян на фронті
Станом на 30 жовтня ЗСУ вже ліквідували 299 940 російських загарбників. За минулу добу – 860 солдатів. Втрати у техніці:
- танків – 5190 (+15);
- бойових броньованих машин – 9775 (+17);
- артилерійських систем – 7202 (+14);
- РСЗВ – 834 (+0);
- засобів ППО – 559 (+1);
- літаків – 321 (+1);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20);
- крилатих ракет – 1544 (+0);
- кораблів / катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23);
- спеціальної техніки – 1014 (+2).