"Від'їздився": у Донецьку в ДТП загинув топ-офіцер Росії

30 жовтня 2023, 15:19
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Джерело:

Анатолій Штефан

Так звана "друга армія світу" продовжує зазнавати втрати. Так, у Донецьку "мінуснувся" топ-офіцер загарбників підполковник Костянтин Ланчак "Хорват".

Як виявилось, російський терорист потрапив у ДТП та загинув. Ланчак був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.

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У Донецьку загинув топ-офіцер росіян

Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" нарешті відбігався, вірніше від'їздився – ДТП,
– повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Що відомо про загиблого окупанта

  • Костянтин Ланчак народився у Торезі Горлівського району.
  • Він був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.
  • Ланчак створив формування "Октава", яке стало артилерійським дивізіоном.
  • Брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому.
  • У 2022 році брав участь у боях на Півдні та у Маріуполі. Там він отримав поранення та півроку відновлювався.


Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" / фото Анатолія Штефана

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 30 жовтня ЗСУ вже ліквідували 299 940 російських загарбників. За минулу добу – 860 солдатів. Втрати у техніці:

  • танків – 5190 (+15);
  • бойових броньованих машин – 9775 (+17);
  • артилерійських систем – 7202 (+14);
  • РСЗВ – 834 (+0);
  • засобів ППО – 559 (+1);
  • літаків – 321 (+1);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20);
  • крилатих ракет – 1544 (+0);
  • кораблів / катерів – 20 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23);
  • спеціальної техніки – 1014 (+2).
Автор: Софія Ропан