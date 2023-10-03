Україна фактично завдала поразки флоту Росії у Чорному морі, – міноборони Британії

Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат. Так, українські оборонці завдали поразки російському флоту у Чорному морі.

Про це заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі, інформує 24 Канал. Він також закликав високо оцінювати військові досягнення України.

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Російський флот зазнав поразки у Чорному морі

За словами Гіппі, українським захисникам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі. Водночас він вважає, що "прогрес України повільний", але не можна сказати, що його немає.

Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі. Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту,

– наголосив Гіппі.

Росія залучила стару морську авіацію у Чорному морі

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві оборони Британії заявили, що морська авіація Росії концентрується на операціях із морського повітряного патрулювання. Їхня головна мета "швидше за все" – раннє виявлення безпілотних надводних суден.

Так, ключовим російським активом у цих операціях є літак-амфібія Бе-12 "Чайка", розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в окупованому Криму.