"Тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ": окупанти зазнають втрат на Херсонщині

Російське командування намагається приховати реальну кількість втрат окупантів на Придніпровському напрямку. Туди ворог відправляє недосвідчених солдатів.

У липні Сили оборони відійшли з селища Кринки на лівому березі Дніпра. Цей плацдарм наші військові утримували майже рік. Виявилося, відхід українських сил з лівобережжя не вплинув на кількість ворожих втрат. Вони, як і раніше, залишаються значними.

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"Гинуть ще на підходах"

Як повідомляють агенти руху опору "Атеш", російське угруповання військ "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків.

Ці солдати, які не мають ані навичок, ані необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато хто помирає ще на підходах, вони тонуть у Дніпрі чи під вогнем ЗСУ,

– йдеться у повідомленні "Атеш".

Російське командування приховує реальні втрати, надсилаючи нові партії мобілізованих на вірну смерть. Тіла загиблих не вивозяться, а дані про загиблих ретельно замовчуються. Усе це — спроба зберегти видимість контролю, якого немає.

До слова, новий генсек НАТО Марк Рютте назвав втрати Росії за майже три роки повномасштабної агресії проти України.