У Повітряних силах розповіли про 5 найболючіших втрат для Росії у Криму
Джерело:"Фокус"
Росіяни зазнавали багато суттєвих втрат на полі бою за майже два роки повномасштабної війни проти України. У Повітряних силах виділили кілька найважливіших.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, які втрати на полі бою були найбільш болючими для росіян у тимчасово окупованому Криму. За його словами, найкращою операцією досі залишається знищення крейсера "Москва".
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Ворога треба бити
Ігнат наголосив, що до цього долучилися усі Сили оборони — повітряні, військово-морські та інші. Він наголосив, що була геніальна операція. У ній взяв участь навіть Bayraktar. Він відвертав увагу. Крейсер "Москва" дуже заважав нашим захисникам. На ньому було розміщено багато апаратури, він мав серйозні ударні функції і знищити такий корабель було дуже непросто.
Але наші Сили оборони перехитрили їх – це класика. Я думаю, що не один фільм буде знято по цій операції,
– додав речник.
Крім цього, він пригадав удари ракетами StormShadow по різних об’єктах, наприклад, по штабу Чорноморського флоту. За словами Юрія Ігната, цей удар був красномовним та показав, що Севастополь – українське місто, а не "город русскіх моряков".
Також Ігнат назвав знищення російської авіації на аеродромах, але не уточнив, чия це операція та які засоби для цього використали. Не залишив речник Повітряних сил без уваги і знищення комплексів "Тріумф" з відео підтвердженням. Він зазначив, до цього долучалися Сили спеціальних операцій, ГУР, тому це операції усіх підрозділів Сил оборони у комплексі
Так, ворога треба бити, і про це я вам кажу — це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління,
– підсумував Юрій Ігнат.
Росія втратила літак А-50
- Українські захисники ввечері 14 січня гарно відпрацювали по російських літаках над акваторією Азовського моря. Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки було знищено літак А-50, а також пошкоджено Іл-22. Збиття цих повітряних суден увійшло в історію, як черговий "чорний день" російської авіації.
- Уже вранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на чергові втрати у російській авіації. Офіцер не розкрив жодної інформації, а натомість запостив картинку, присвячену роковинам удару по багатоповерхівці у Дніпрі, у свій телеграм-канал. Саме 14 січня 2023 року росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі.
- Однак уже згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака А-50. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї.