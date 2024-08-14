У морг доставили перші тіла загиблих від удару по російській колоні в Курській області

Мережею тривалий час ширилася інформація про розбиту колону ворожих військ у Курській області. Наразі ж перші тіла окупантів, які перебували там, вже доставили до моргу.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на слова рідних успішно "демобілізованих" окупантів, передає 24 Канал. Вперше інформація про те, що військову колону розбили поряд із селом Жовтневе в Рильському районі Курської області, з'явилася пізно вночі 9 серпня.

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Померлих у розбитій колоні доставили до моргу

За даними росЗМІ, у підбитій колоні знаходилися військовослужбовці як мінімум двох військових частин - в/год 13140 (810 бригада морської піхоти, Севастополь) та в/ч 72164 (Ленінградська область). Атака сталася близько півночі 9 серпня.

За словами однієї з родичок зниклого загарбника з в/ч 72164, востаннє він телефонував їй пізно ввечері 8 серпня. Після цього чоловік перестав виходити на зв'язок і не виходить досі. Про його долю нічого невідомо. Про це також свідчать повідомлення інших родичів військовослужбовців в/ч 72164 у тематичних чатах.

Точна кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти невідома, оскільки родичі "обмінюються між собою суперечливими відомостями", де є й цифра 96, а в деяких випадках близько 300 загиблих. Однак наразі це не підтверджені дані.

Родичам тих росіян, які перестали після атаки на колону виходити на зв'язок, не надають жодної інформації ні у військових частинах, ні у ворожому міноборони, ні в шпиталях. Зокрема, радше за все у колоні також були строковики.

РосЗМІ вдалося з'ясувати особи двох успішно "демобілізованих" у колоні. Йдеться про загарбників в/ч 13140, це двоюрідні брати з Астраханської області - Микола Ліньков та Руслан Геляжов.

Мати першого повідомила, що про їхню смерть вдалося дізнатися завдяки іншому родичу, який перебував у колоні, але все ж вижив. Зазначається, що тіла окупантів вже доставили до Ростовського моргу.

Син – контрактник. Похорон коли – невідомо. Їх тільки зараз привезли до Ростова, зараз зателефонували нам. Мабуть, завтра нам треба туди їхати. Їх було дуже багато, усі лікарні, усі морги заповнені. Загинули 9 серпня вони, дата смерті така, як нам сказали,

– бідкається мати загарбника.

До слова, ймовірно, по ворогу відпрацював HIMARS. Аналітики, опираючись на опубліковані фото, стверджують, що число жертв може сягати до пів тисячі солдатів.