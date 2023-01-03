Ганьба для Путіна: журналісти NYT оцінили шалені втрати росіян у Макіївці

Збройним Силам вдалось знищити училище в Макіївці, у якому перебувало декілька сотень окупантів та зберігались запаси вибухівки. Західні аналітики констатували, що цей інцидент є ганебним для Кремля та засвідчує, що керівництво "другої армії світу" вкотре прорахувалося.

У новорічну ніч проти 1 січня 2023 року українські військові вдарили по Макіївці, що у Донецькій області, та відправила на концерт до Кобзона від 400 до 600 російських загарбників. На диво, Кремль наступного ж дня підтвердив втрати у своєму війську, – експерти назвали це досить "незвичним".

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Російське командування наступає постійно на ті ж граблі

Як зазначають журналісти The New York Times, цей удар ЗСУ по росіянах на окупованих територіях викриває військові прорахунки Москви. Навіть пропагандисти, що працюють на Кремль, опісля почали звинувачувати російських військових командирів у повторенні фатальних помилок. Також обурення виникло у рядових солдатів, які нарешті зрозуміли, що для своєї держави вони "гарматне м'ясо".

Українські війська використали ракети американського виробництва, щоб убити десятки — а можливо, й сотні — російських військових. Це спонукало обурених російських вояків звинуватити керівництво своєї армії у некомпетентності, яка наражає на небезпеку життя військових,

– написали в NYT.

Цікаво, що міністерство оборони ворожої держави зазначило, що внаслідок обстрілу ракетами HIMARS загинуло 63 вояки. Очевидно, ця цифра далека від реальності, однак і вона є показником того, що Кремль просто-таки не може приховувати смерті у своїй армії.

Експерти підкреслили, що такі шалені втрати стали можливими через ряд чинників. Серед них:

щільне зосередження гарнізонів у радіусі української артилерії;

розміщення військових у тій самій будівлі, де є склад з боєприпасами;

дозвіл воякам використовувати мобільні телефони, сигнали яких ЗСУ можуть використовувати для наведення на ціль.

Навіть терорист Ігор Гіркін сказав, що з командуванням у російській армії все погано. На обстріл Макіївки він відреагував у своєму телеграм-каналі.

Наші генерали, у принципі, не піддаються навчанню,

– написав Стрєлков.

Нагадаємо, журналіст Майкл Накі нещодавно говорив, що ця війна вже не схожа на таку, яку Росія може виграти. Власне, Путін за роки правління зібрав навколо себе найбільш некомпетентних людей, тому й повинен готуватися до поразки.