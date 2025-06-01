Бійці "Спартан" знищили групу окупантів на електросамокатах: яскраве відео операторів дронів

Українські бійці знищили ворожу групу "штурмовиків". Вони намагалися на електросамокатах прослизнути між українськими позиціями.

Росіяни намагаються штурмувати позиції під Покровськом, але їхні спроби завершуються провалом. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає 24 Канал.

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Знищення штурмовиків на Покровському напрямку

Окупанти намагаються за будь-яку ціну прорватися до позицій Сил оборони України на Донеччині. Останнім часом для цього вони використовують навіть мотоцикли та електросамокати. Днями оператори БпЛА бригади "Спартан" Нацгвардії виявили та ліквідували ворожу групу, яка намагалась доправити боєкомплект та провізію до своєї точки накопичення.

Особовий склад ворога знищено, засоби пересування перетворено на брухт,

– повідомив Олександр Півненко.

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Загалом за минулу добу підрозділами НГУ знищено:

1 одиницю бронетехніки;

7 одиниць автомобільної техніки;

4 засоби РЕБ;

3 склади БК;

Нанесено ураження по 17 місцях скупчення особового складу противника.

До слова, бійці ГУР знищили понад 20 окупантів на Куп'янському напрямку. Українські оборонці замінували підступи до позицій російських штурмових груп. Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звітував про ліквідацію понад 200 тисяч російських солдатів з початку 2025 року.