Щодня по 20 – 30 загарбників: окупанти бідкаються на шалені втрати у війні з Україною
Джерело:ГУР МО України
Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі.
Про це мовиться у новому перехопленні телефонної розмови загарбників. До речі, втрати окупантів – не дивина, адже Збройні Сили України активно нищать ворога та виганяють його з нашої землі.
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Окупанти бідкаються через втрати
Під час перехопленої розмови російський загарбник розповів про підготовку до наступу на Донецькому напрямку і втрати.
Скоро в наступ підемо. Ми перебуваємо в селі Тоцьке, запам'ятала? Так, братимемо його. Ніяк місяць уже не можемо взяти його. А там усі дороги наші,
– каже окупант.
Але водночас російський солдат пожалівся, що їхня армія втрачає багато живої сили.
"Дох*я, Ірино, убитих та поранених. Щодня по 20 – 30 людей", – бідкається загарбник.
Ймовірно, мовиться про втрати того підрозділу, в якому служить цей окупант. А от загальні втрати ворожої армії щодня коливаються від 300 до майже 500 загарбників.
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Актуальні втрати загарбників
Станом на 28 жовтня ЗСУ вже знищили 69 700 окупантів. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 480 російських загарбників
Втрати росіян у техніці:
- танків – 2640 (+9 одиниць);
- бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);
- артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);
- РСЗВ – 379;
- засоби ППО – 192;
- літаків – 272 (+1 одиниця);
- гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)
- крилаті ракети – 351;
- кораблі та катери – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);
- спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).
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