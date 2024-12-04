Спалили бронетехніку та "розібрали" піхоту: гарячі кадри боїв морпіхів з ворогом під Кураховим

Українські морпіхи продовжують завдавати втрат ворогу на всіх ділянках фронту, зокрема під Кураховим на Донеччині. Захисникам вдалося спалити колону броньованої техніки окупантів та "розібрати" їхню піхоту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 37 окремої бригади морської піхоти у фейсбуці.

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Якими були бої морпіхів та росіян біля Курахового

За даними 37 ОБрМП, черговою ціллю для морпіхів-чорноморців на Курахівському напрямку стала ціла колона броньованої техніки ворога, у складі якої були танк, бойові броньовані машини та бойові машини піхоти.

Уся техніка та окупанти, які у ній перебували, були знищені. Бійці також показали кадри, як саме захисники-морпіхи виконували роботу під Кураховим з ліквідації ворожої техніки та особового складу.

Як морпіхи знищували росіян та їхню техніку на Курахівському напрямку / Відео з фейсбуку ВМС ЗСУ

До слова, у Генштабі ЗСУ 4 грудня розповіли, що ворог втратив за добу ще 1 670 солдатів на фронті. Наші захисники також знищили 175 одиниць ворожої техніки.