Знищили російський пункт управління безпілотниками: на Півдні окупанти зазнають втрат

Українські військові продовжують щодня нищити ворога. Лише за минулу добу на Півдні Сили оборони України ліквідували понад 50 російських загарбників, пункт управління безпілотниками, а також техніку.

ЗСУ також за минулу добу знищили двох російських "безпілотних шпигунів". БпЛА типу "Орлан-10" було знищено на Миколаївщині та Херсонщині відповідно.

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Сили оборони продовжують нищити ворогів

У зоні відповідальності ОК "Південь" минулої доби, 11 травня, росіяни зазнали неабияких втрат. Зокрема, українські захисники ліквідували 54 росіянина, 2 бойових броньованих машини "Тигр", 82-мм міномет та 3 військові автівки. Окрім того, знищили також пункт управління БпЛА та комплект антен станції радіоелектронної боротьби.

За минулу добу на Півдні окупанти також завдали 8 повітряних ударів: 2 – вночі, ще 6 – протягом дня. Пошкоджено кілька приватних обійсть, але люди, на щастя, не постраждали.

В ОК "Південь" також підкреслили, що ворог не припиняє вогневого тиску на прибережні території. Загалом з артилерії, мінометів та РСЗВ зафіксовано близько 80 обстрілів із витратою понад 340 снарядів. Під ворожими атаками опинилися Кізомис, Куцурубська громада, Одрадокам'янка, Садове, Козацьке, Іванівка та місто Херсон.

Якщо вдень по Херсону ворог вдарив двічі, то за ніч обласний центр був під обстрілами 5 разів. Поранено цивільного, пошкоджено сім будівель, серед яких навчальний та медичний заклад, дві автівки, тролейбус, газогін,

– підкреслили в оперативному командуванні.

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