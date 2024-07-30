Російський воєнкор, якого поранило, описав свої враження від перебування у госпіталі в Бєлгороді. Пропагандист розповів про брак порядку в армії та великі втрати у лавах окупантів.

Зведення Генштабу за 30 липня – яскраве підтвердження того, що так званий воєнкор ниє недаремно. Понад 557 тисяч загарбників було ліквідовано або поранено з початку повномасштабного вторгнення. За останню добу Сили оборони "відмінусували" ще 1060 окупантів.

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"Місць немає, люди лежать у коридорах"

Пропагандист поділився, що його найбільше вразило під час перебування у госпіталі. Він був шокований, що місць у медзакладі немає, і люди лежать в коридорах. "Таке було 22 року, я чесно думав, що зараз втрат поменше, але, мабуть, помилявся", – написав росіянин.

Також він зазначив, що його лякає не так кількість поранених, як історії отримання ними поранень. Переважна більшість серед них мобілізовані, які зазнали травм внаслідок заборони на евакуацію, наступу мінними полями, брак постачання та навчання. Нерідко траплялися випадки, коли чоловіка брали зв'язківцем, а через два дні він ставав штурмовиком.

На цьому тлі посадки вищих маршалів і генералів, виглядають не як наведення порядку, а зведення рахунків з бандою Шойгу, за те, що не ділилися, не занесли… Порядок в армії лише по телевізору, а так це тупор*ла, закостеніла, застаріла система, спрямована не на перемогу, а на завалення окопів противника трупами своїх солдатів,

– підсумував воєнкор.

Нагадаємо, що нещодавно у Росії затримали ексзаступника міністра оборони Булгакова затримали за звинуваченням у корупції.