Влаштували "небесну кару" окупантам: спецпризначенці СБУ показали "пекельну" роботу БпЛА
Джерело:СБУ
Українські захисники невпинно нищать окупантів. Спецпризначенці СБУ показали, як організували пекельну "небесну кару" для російських загарбників.
Українські захисники героїчно нищать ворога кожного дня. Зокрема, лише за минулу добу на одній з ділянок на Бахмутському напрямку ворог втратив штурмову групу.
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На "концерт Кобзона" відправили ще кілька окупантів
"Небесну кару" окупантам влаштували спецпризначенці СБУ на найгарячіших напрямках. З допомогою FPV-дронів українські Сили оборони ліквідують військову техніку та живу силу противника.
Зокрема на опублікованих кадрах захисники знищили:
- бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем;
- реактивну систему залпового вогню "Град";
- два "Камази";
- протитанковий ракетний комплекс;
- живу силу ворога.
Як українські захисники нищили ворога: дивіться відеоДовідка. Спецпризначенці СБУ використовували FPV-дрони. Це маленькі легкі БпЛА, які літають з високою швидкістю – до 150 кілометрів на годину, а також вони дуже маневрові. FPV-дрони можуть нести невеликий заряд – близько 100 – 200 грамів вибухівки. Такий дрон-камікадзе прилітає і вибухає разом з боєкомплектом, який несе на собі.
Актуальні втрати російських загарбників
За даними Генштабу, лише за минулу добу росіяни зазнали шалених втрат як живої сили, так і техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували 197 670 окупантів.
Останні дані статистики нині виглядають так:
- особового складу – 197670 (+750) осіб,
- танків – 3745 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7295 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 3068 (+15) одиниць,
- РСЗВ – 559 (+2) одиниці,
- засоби ППО – 312 (+2) одиниці,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) одиниць,
- крилаті ракети – 970 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 393 (+2) одиниці.