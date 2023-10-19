Вполювали гордість ВПК Росії: у ЗСУ розповіли про шалені втрати ворога на Сході

Ворог зосередив на Лимано-Куп'янському напрямку значні сили, зокрема штурмові роти, які готував упродовж останніх декількох місяців. Загалом на Сході перебувають тисячі російських військових, які намагаються атакувати нас з різних напрямків.

Росіяни хочуть прориватися вперед і використовують для цього значну кількість бронетехніки. Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що упродовж 18 жовтня відбулися десятки бойових зіткнень.

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Де саме атакує ворог

За минулу добу 18 жовтня зафіксували 15 атак ворога на Куп'янському напрямку, ще 10 поблизу населеного пункту Надія на Луганщині. На Лиманському напрямку противник 5 разів намагався атакувати Макіївку.

Ворог продовжує нарощувати інтенсивність зусиль. Складнощів додає й використання їхньої авіації: штурмовиків Су-35 та Су-34, які завдають вогневих уражень керованими авіабомбами,

– розповів Ілля Євлаш.

Росіяни також застосовують свою армійську авіацію, переважно це гелікоптери Ка-52 та Мі-8. Варто згадати, як нещодавно екіпаж російського гелікоптера втратив пильність та залетів у зону ураження нашої ППО.

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Яких втрат зазнали росіяни на Сході

ЗСУ вдалося ліквідувати 197 окупантів та уразити 36 зразків озброєння й військової техніки противника, переважно це танки.

Ми поцілили у 5 танків та 11 бойових броньованих машин, серед яких 8 БМП-2 та одна БМП-3, яка є гордістю російського ВПК. Крім цього вразили БТР-80 та інженерну машину БРДМ,

– підкреслив Євлаш.

Також вдалося "вполювати" дві самохідні гармати "Піон": одну на Бахмутському, а іншу на Лимано-Куп'янському напрямку. Це потужна установка, яка може бити до 40 кілометрів, а її снаряд важить понад 100 кілограмів.

"Стабільно працюємо по безпілотних літальних апаратах, які дошкуляють нашим військовим. Наприклад, на Лимано-Куп'янському напрямку вдалося ліквідувати 5 "Ланцетів" та 2 FPV-дрони", – сказав Євлаш.

Що відомо про ситуацію на фронті