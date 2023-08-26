Понад 260 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 26 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває понад 18 місяців. За цей час Сили оборони ліквідували 260 тисяч загарбників, які прийшли окуповувати нашу землю, знищувати цивільну інфраструктуру, депортувати дітей і вбивати мирних жителів.

Так, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 640 російських військових. Окрім того, перетворили на брухт багато ворожої техніки та озброєння, пише 24 Канал.

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Втрати росіян в Україні

Особового складу – близько 260 270 (+640) осіб,

танків – 4390 (+12),

бойових броньованих машин – 8539 (+18),

артилерійських систем – 5379 (+18),

РСЗВ – 726 (+2),

засобів ППО – 497 (+2),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),

крилатих ракет – 1411 (+2),

кораблів і катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33),

спеціальної техніки – 804 (+2).

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Втрати ворога на 26 серпня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Удар по бригаді Чорноморського флоту

Українські захисники вночі 25 серпня завдали потужного удару по 126 бригаді Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Наші бійці атакували ворога в селі Перевальне.

Джерела 24 Каналу повідомили, удар по 126 бригаді – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ. По окупантах успішно відпрацювала група безпілотників.

Наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених загарбників. Також уражено місця зберігання боєприпасів, зазнала серйозних пошкоджень військова техніка агресора.