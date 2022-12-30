Втрати росіян блискавично зростають: у чому "секрет успіху"
На лінії фронту щоденно точаться жорстокі бої. Щойно мобілізовані росіяни часто зовсім не мають бойого досвіду і стають гарматним м'ясом для армії-терористки.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він пояснив, чому втрати росіян зростають з блискавичною швидкістю.
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Кожного дня Генштаб повідомляє про сотні втрат серед особового складу окупантів. 29 грудня 2022 року було ліквідовано 690 російських військових, а напередодні – 790.
Лишають мобілізованих напризволяще
За словами Олексія Гетьмана, великі втрати росіян пов’язані з тим, що вони намагаються вести активні бойові дії в районі Бахмута та під Запоріжжям. До того ж окупанти починають активно залучати "свіжомобілізованих" осіб.
За повідомленнями військових, з Південного напрямку росіян, які мають певний досвід, керівництво відправило на Бахмутський напрямок. А на лівому березі Херсонщини лишилися здебільшого нещодавно мобілізовані, які не мають бойового досвіду, а головне – морально та фізично не готові вести бойові дії.
Причиною великих втрат росіян аналітик вважає те, що недосвідчених вояків намагаються кинути в атаку.
Для наших збройних сил це як тир. Дуже дивно, але у російських офіцерів теж має бути хоч якась військова гідність, адже кидати людей просто на убій – це повне зло,
– підкреслив Гетьман.
Про великі втрати росіян: дивитись відео
Полювання на дезертирів
На Херсонщину прибула російська національна гвардія, яка ловить дезертирів. Там щоденно по 200 — 300 людей у розшуку, зазначив аналітик.
Там ввели комендантську годину, але не на певні періоди доби. Там комендантська година триває 7 – 10 діб, аби росгвардія та кадирівці могли бігати та ловити будь-якого перехожого, з’ясовуючи, що це скоріше за все диверсант,
– підкреслив Гетьман.
Втрати росіян: останнє
- Загальні бойові втрати Росії на 30 грудня 2022 року складають 105 250 загиблих окупантів. Проте цифри статистики втрат ворога не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію.
- Бійці 30-ї окремої механізованої бригади знайшли приховані позиції російських окупантів під Бахмутом. Наші воїни завдали потужного удару по місцях базування загарбників.
- 26 грудня 2022 року нараду окупантів у Забарино ЗСУ "накрили" артилерією. Є дані, що тільки поранених там понад 70 осіб зі складу старших і вищих офіцерів.