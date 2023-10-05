Втрати росіян на Таврійському напрямку понад 250 осіб щодня: зросла тенденція здаватись у полон

Упродовж лише останніх 5 днів російські війська щодоби втрачають на Таврійському напрямку понад 250 вояк. Також за цей час у полон здалося близько 50 окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує 24 Канал.

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Якщо говорити про зону відповідальності ОСУ "Таврія" загалом, то упродовж минулої доби ворог завдав 15 авіаційних ударів, що дещо менше, ніж попередньої доби, та здійснив 912 артобстрілів, тут пішло збільшення,

– зауважив Штупун.

За його словами, загалом російські окупанти після втрат позицій в попередній період різко збільшили свою активність, провели 41 бойове зіткнення на Таврійському напрямку.

Неуспішні спроби ворога

Речник зауважив, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки та намагався покращити тактичне положення в районі Ласточкіного. Ба більше, окупанти продовжують штурмувати Марїнку та активізувались біля Красногорівки.

Загалом там зафіксовано понад 15 невдалих ворожих атак.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Рівнополя, а на Запорізькому – біля Новодарівки, Вербового і Роботиного. Ми продовжуємо ведення наступальної операції,

– повідомив речник.

Ворог зазнає колосальних втрат

За його словами, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали загалом 1240 вогневих завдань, загальні втрати ворога за минулу добу склали 309 солдатів.

Якщо говорити про крайні 5 діб, то щодня ворог вже протягом 5 діб втрачає по понад 250 осіб на день. Також минулої доби троє російських окупантів здалися, за останні 5 діб ця цифра вже складає близько 50 осіб, тобто ворог продовжує здаватися в полон,

– розповів речник.

Ба більше, упродовж минулої доби було повністю знищено 24 одиниці військової техніки ворога, ще майже 30 одиниць пошкоджено. Зокрема, знищено:

4 танки,

13 ББМ,

4 артсистеми,

2 автомобілі,

та одиницю спецтехніки,

а також 4 ворожі склади з боєприпасами.

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