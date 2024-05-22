Наближаються до критичних: до яких наслідків призведуть втрати техніки у росіян

Росія від початку повномасштабного вторгнення дала зрозуміти, що втрати в особовому складі для них не є чимось важливим. Однак геть інша ситуація із технікою.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що знищена на війні техніка, вже з плином часу, стала для Росії великою проблемою. Надалі вона лише поглиблюватиметься, що потягне неприємні наслідки.

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До чого призведуть втрати росіян на фронті

Для росіян травень 2024 року став ледь не рекордним за втратами: понад 30 000 особового складу на різних напрямках, а також шалені втрати в техніці. Ймовірно, це пов'язано також із тим, що на фронт до українських військових вже надійшли обіцяні від союзників боєприпаси, а також з активізацією контрбатарейної боротьби.

У росіян (на окупованих територіях – 24 Канал) є близько 300 тисяч військових. Що таке 30 тисяч від 300 тисяч – лише 10%, критичними є втрати від 30%. До того ж, крім мобілізованих, близько 30 тисяч на місяць у них підписують контракт як добровольці. Тобто загальна кількість військових, які є на війні, фактично не змінюється,

– пояснив Олексій Гетьман.

Крім того, для російського керівництва втрати в особовому складі не є значущими. Вони відверто заявляють, що будь-які втрати не є критичними.

"А ось щодо техніки є від'ємний баланс – це дуже добра новина. Ми знищуємо техніку, особливо важку, вдвічі – втричі більше, ніж вони можуть підтягнути на фронт зі складів чи заводів. Тому що далі, то більше російська армія ставатиме піхотною. Це, своєю чергою, призведе до ще більших втрат особового складу", – наголосив майор запасу.

Однак, знову ж, для того, аби це були справді критичні втрати для окупаційної армії, необхідно знищити ще близько 150 тисяч російських військових.

Актуальні втрати росіян у війні

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 495 070 осіб, 1380 з них – вдалося ліквідувати українським військовим за добу 20 травня. Однак зауважимо, що не меншими є й втрати Росії у техніці.

Так, за добу 20 травня ЗСУ знищили: