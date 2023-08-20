Сотні ліквідованих окупантів, танки та артилерія: втрати ворога на 20 серпня

Сили оборони продовжують ліквідовувати окупантів, які прийшли на нашу землю захоплювати території, знищувати інфраструктуру та вбивати цивільних. Загалом втрати ворога вже перевищили 257 тисяч.

Так, тільки за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 460 російських загарбників. Окрім того, країна-агресор втратила багато техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 20 серпня ЗСУ ліквідували 257 470 окупантів. Також ворог втратив десятки тисяч одиниць техніки, зокрема: