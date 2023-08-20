Сотні ліквідованих окупантів, танки та артилерія: втрати ворога на 20 серпня
20 серпня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують ліквідовувати окупантів, які прийшли на нашу землю захоплювати території, знищувати інфраструктуру та вбивати цивільних. Загалом втрати ворога вже перевищили 257 тисяч.
Так, тільки за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 460 російських загарбників. Окрім того, країна-агресор втратила багато техніки, пише 24 Канал.
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Втрати Росії у війні проти України
Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 20 серпня ЗСУ ліквідували 257 470 окупантів. Також ворог втратив десятки тисяч одиниць техніки, зокрема:
- танків – 4 346 одиниць,
- бойових броньованих машин – 8 435 одиниць,
- артилерійських систем – 5 245 одиниці,
- РСЗВ – 717 одиниць,
- засобів ППО – 489 одиниць,
- літаків – 315 одиниць,
- гелікоптерів – 316 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 304,
- крилаті ракети – 1 406,
- кораблів та катерів – 18 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 680 одиниць,
- спеціальної техніки – 790 одиниць.