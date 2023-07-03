Українські морпіхи потужно "мінуснули" російський "Алігатор"

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на фронті. Так, наші захисники вкотре знищили ворожий гелікоптер Ка-52.

Гелікоптер "мінуснули" на Бердянському напрямку. Його збили з ПТРК "Джавелін".

До теми Сім вертольотів за тиждень: на Донеччині "мінуснули" черговий Ка-52

Українські воїни знищили ворожий Ка-52

Так, 309-й гелікоптер окупантів знищили морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін" спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор",

– зазначили захисники.

Шалені втрати окупантів на фронті

Вартість одного "Алігатора" – 484 мільйони рублів. Їх на озброєнні до вторгнення у росіян було близько 90 одиниць.

Станом на 3 липня загальна кількість ліквідованих окупантів сягнула 230 260 осіб. Тільки за минулу добу втрати ворога поповнили ще 600 загарбників. Втрати у техніці: