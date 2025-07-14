14 липня, 06:45
Ще 1130 ліквідованих окупантів та чимало техніки: втрати ворога на 14 липня
Основні тези
- За минулу добу українські сили ліквідували 1130 російських окупантів.
- Загальні втрати російського війська з початку повномасштабного вторгнення включають понад 1 мільйон особового складу, 11 019 танків та 22 987 бойових броньованих машин.
Російські війська невпинно намагаються наступати на українські землі. Проте Сили оборони завдають мужньої відсічі ворогу.
Лише за минулу добу їм вдалося ліквідувати 1130 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні з Україною 14 липня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян сягають:
- особового складу – близько 1 035 060 (+1130);
- танків – 11 019 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 987 (+4);
- артилерійських систем – 30 294 (+51);
- РСЗВ – 1 438 (+0);
- засобів ППО – 1 194 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124);
- крилатих ракет – 3 491 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102);
- спеціальної техніки – 3 932 (+3).
Втрати Росії у війні з Україною на 14 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ