Росія втратила в Україні понад 200 тисяч бійців, – представник Британії

На війні в Україні Росія втратила понад 200 тисяч військових. Таким чином, так звана "друга армія світу" зазнає шалених втрат на фронті щодня.

Про це повідомив представник Великої Британії в ООН Фергус Екерслі на засіданні Ради безпеки ООН, інформує 24 Канал. За його словами, Росія відправляє на смерть тисячі своїх молодих людей.

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Росія втратила в Україні понад 200 тисяч солдатів

Як розповів Екерслі, у війні Росії проти України є лише один агресор, а окупанти постійно атакують українську інфраструктуру та відповідальні за численні воєнні злочини.

І це Росія відправляє на смерть тисячі своїх молодих людей. За оцінками, понад 200 тисяч російських солдатів було вбито або поранено в Україні. Єдиний шлях до сталого миру для президента Путіна – це припинити своє незаконне вторгнення,

– заявив Екерслі.

Колосальні втрати росіян на фронті

Станом на 1 серпня ЗСУ вже знищили 246 690 російських бійців. Так, лише за минулу добу країна-терорист втратила ще 500 загарбників. Втрати у техніці:

танків – 4216 (+5),

бойових броньованих машин – 8205 (+17),

артилерійських систем – 4839 (+23),

РСЗВ – 699 (+0),

засобів ППО – 462 (+2),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 311 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10),

крилатих ракет – 1347 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32),

спеціальної техніки – 718 (+3).

Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.