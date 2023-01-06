РосЗМІ підтвердили смерть щонайменше 500 мобілізованих окупантів

Російські пропагандисти вже почали говорити про загиблих своїх солдатів. Так, вони підтвердили смерть щонайменше 500 мобілізованих окупантів.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Таким чином, пропагандисти визнають, що їхня "друга армія світу" здулась і зазнає величезних втрат на війні.

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Пропагандисти заявили про смерть 500 мобілізованих росіян

Так, російські журналісти встановили імена 539 окупантів, яких мобілізували у вересні 2022 року.

До речі, до цієї кількості загиблих загарбників не входять окупанти, яких ліквідували під час удару ЗСУ у Макіївці.

Пропагандисти зазначили, що 39 мобілізованих загинули не в Україні, а ще на пунктах збору внаслідок нещасних випадків. Деякі з них пов’язані з алкоголем.

За весь час з 24 лютого російські журналісти виявили лише 11 009 загарбників, які загинули на війні в Україні. Зверніть увагу, що втрати у "другій армії світу" набагато більші, але кремлівська влада це приховує.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 6 січня Збройні Сили України ліквідували вже 110 250 загарбників. За добу кількість окупантів скоротилася ще на 530 осіб.

Втрати росіян у техніці: