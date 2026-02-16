Власні ресурси закінчуються: у Bloomberg розповіли, хто насправді воює за Росію

У війні проти України Росія все більше залежить від іноземних бійців. Адже вона зазнає більше втрат, аніж здатна замінити.

Чисельність російських сил на фронті протягом року залишається близько 712 тисяч військових. Про це пише Bloomberg.

Які втрати Росії та хто воює на її боці?

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив європейських партнерів про те, що за останні два місяці Україна завдала росіянам більше втрат, ніж Кремль зміг відновити. Про це на полях Мюнхенської конференції розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Гілі зауважив, ця ситуація змушує Росію все більше залучати іноземних бійців – рекрутів з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. За його підрахунками, приблизно 17 тисяч північнокорейських військовослужбовців воюють проти України.

Вони часто вербуються під хибними приводами та фактично примусово, не завжди усвідомлюючи, що їх відправляють у російську "м’ясорубку" на фронті в Україні,

– заявив Міністр.

Лінія бойового зіткнення простягається вздовж 1200 кілометрів, майже без територіальних змін за 4 роки. Тому, на його думку, втрати Москви підривають наратив про "неминучість перемоги Росії".

Михайло Федоров наголосив, що метою України до літа є довести втрати росіян до 50 тисяч на місяць. За словами західних чиновників, це створить для Кремля проблему з поповненням армії, якщо не буде ще однієї хвилі мобілізації. А це дуже не сподобається суспільству, адже через страх мобілізації у 2022 році тисячі росіян виїхали з країни.

За даними Bloomberg, у січні Москва зазнала на 9 тисяч більше втрат, ніж змогла компенсувати. Президент України Зеленський заявив, що у січні загинуло близько 30 тисяч російських військових. Кремль не визнає реальні втрати, заявляючи, що вони набагато менші ніж в України.

Путін зараз цим не переймається, але є межа, коли він почне,

– заявив президент України.

За оцінками західних аналітиків убитими й пораненими росія втратила:

у 2025 році – 415 тисяч;

у 2024 – 430 тисяч;

за весь час війни – 1,2 мільйона;

у грудні 35 тисяч за місяць;

щодня до 1130 військовослужбовців.

Зауважте! Попри великі втрати, російська армія зберігає активність на фронті й мала часткове просування, зокрема в районах Покровська та Мирнограда. Водночас окупанти й надалі здійснюють інтенсивні ракетні та безпілотні удари по об’єктах енергетики України. Також Росія змогла відновити й переозброїти армію, а навіть у разі миру її мілітаризація лише зростатиме, посилюючи загрозу для Європи.

На Заході вважають, що Москва може вести війну щонайменше до 2026 року, спираючись на людський ресурс, оборонну промисловість і зовнішню підтримку, зокрема з боку Китаю.

На окремих ділянках фронту співвідношення втрат становить від 6 до 25 росіян до одного українця.

Путін намагається створити враження невпинного й неминучого прогресу, але він слабший, ніж раніше, і більше залежить від іноземних бійців,

– наголосив Гілі.

Західні посадовці вважають, що ця тенденція, посилена зростанням постачання безпілотників Україні, є важливим чинником тиску на російську військову кампанію.

Яка ситуація зараз на фронті?