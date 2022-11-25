Непідготовлені "мобіки" пачками гинуть під Бахмутом: Росію можуть захлиснути протести

У Кремлі продовжують гнати на вірну смерть своє населення. Чи не найбільше втрат ворог зазнає під Бахмутом. Адже саме це місто Путін наказав захопити ще на початку осені.

Але досі ворогові це не вдається. Українські військові мужньо відбивають атаки, хоч ворог і продовжує лізти з усіх можливих дірок.

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Гинуть під час штурму Бахмута

Як зазначають у розвідці Великої Британії, "мобілізовані" у великій кількості гинуть у Донецькій області. Найбільше втрат фіксують внаслідок спроб ворога штурмувати Бахмут. Зауважимо, що ворог буквально розбивається об облаштовані оборонні смуги українського війська.

Також чималих втрат ворог міг зазнати поблизу Сватового на Луганщині. За даними розвідки, там окупанти могли не встигнути побудувати амбітні системи окопів. А все тому, що їх ЗСУ накрили щедрим артилерійським вогнем.

Підготовка "мобіків" майже відсутня

Мобілізовані росіяни продовжують стикатися з серйозними проблемами на фронті. Розгортання сил ворога часто характеризується плутаниною щодо права на службу, зауважили у розвідці. Також воно супроводжується недостатнім рівнем підготовки й особистого спорядження. Крім того, "мобікам" доводиться виконувати виснажливі завдання.

У відомстві зауважили, що більшість мобілізованих резервістів таки служили раніше. Але цього разу їх просто сліпо нагрібали. Ніхто не проходив медичної комісії. Відповідно, "мобіків" погнали на фронт з серйозними хронічними захворюваннями.

У розвідці припустили, що невдовзі на Кремль очікують нові хвилі протестів. Адже усе більше рідних тих самих резервістів не бояться бути заарештованими. Їхня головна задача зараз – протестувати проти умов, в яких служать їхні рідні.

Ситуація з "мобіками" вкрай напружена

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що росіян продовжують залякувати. За його словами, їм погрожують "війною з НАТО в Україні". Тож наголошують на необхідності мобілізувати 5 мільйонів людей. Допускається навіть думка про введення воєнного стану в країні-агресорці.

Цікаво, що з самими "мобіками" діється щось вкрай дивне. Так, за дивних обставин загинув боєць з Забайкалля. Цікаво, що після смерті з його картки продовжували купувати алкоголь.

Інший мобілізований поскаржився на лиху долю. Російським журналістам він розповів, що йому відверто збрехали. Бійцю обіцяли, що на фронт його не повезуть. По факту ж, йому погрожували розстрілом, тож довелося їхати на війну.

Додамо, що Росія продовжує кидати на війну людей з інвалідністю. Так, родичка одного з військовослужбовців поскаржилася, що на війну відправили чоловіка, який на одне око не бачить.

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