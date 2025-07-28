Мінус 1000 окупантів і безліч техніки противника: втрати ворога на 28 липня

Захисники України щодня завдають ворогу значних втрат. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували тисячу окупантів

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 050 250 (+1 000) осіб,

танків – 11 061 (+4),

бойових броньованих машин – 23 064 (+1),

артилерійських систем – 30 826 (+4),

РСЗВ – 1 450 (+1),

засобів ППО – 1 201 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 393 (+235),

крилатих ракет – 3 546 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 596 (+103),

спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 28 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у Силах оборони Півдня розповіли про невдалу спробу механізованого штурму окупантів. Захисники зі 118 окремої механізованої бригади зупинити ворога ще на значній відстані від своїх позицій, знищили російський танк, 3 БМП та 4 багі.