ЗСУ "мінуснули" ще сотні окупантів: колосальні втрати ворога на 30 липня
30 липня 2023, 07:53Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські захисники продовжують потужно нищити російського ворога. Так, станом на 30 липня лише за минулу добу наші військові ліквідували 480 загарбників.
Загалом втрати окупантів вже сягнули 245 700 осіб. Однак остаточні дані ще уточнюються.
Зверніть увагу ЗСУ знищили понад 2 роти росіян та 8 ворожих складів на Таврійському напрямку
Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ
- танків – 4205 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 8178 (+11) од,
- артилерійських систем – 4795 (+9) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засобів ППО – 459 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од,
- спеціальної техніки – 711 (+1).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають потужних втрат окупантам
- На Таврійському напрямку триває робота. ЗСУ системно вибивають ворога і мають певний успіх.
- Так, нещодавно вдалося знищити 2 танки, 4 ББМ, гармату Д-20, БпЛА Supercam, БпЛА Zala, БпЛА "Еленор", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", автомобільну техніку.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.