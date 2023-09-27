Кілька танків, БпЛА та понад 300 солдатів: шалені втрати ворога на 27 вересня

Станом на 27 вересня на війні в Україні вже ліквідували понад 276 тисяч російських загарбників. Лише за минулу добу було знищено 320 окупантів.

Також багато ворожої військової техніки наші герої перетворили на брухт. Втім, остаточні втрати Росії на фронті – ще уточнюють, оскільки тривають запеклі бої.

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Актуальні втрати росіян на фронті

особового складу – близько 276 990 (+320) осіб,

танків – 4675 (+3) од,

бойових броньованих машин – 8950 (+4) од,

артилерійських систем – 6337(+38) од,

РСЗВ – 792 (+0) од,

засобів ППО – 534 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),

крилатих ракет – 1529 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од,

спеціальної техніки – 927(+2).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

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