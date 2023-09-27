Кілька танків, БпЛА та понад 300 солдатів: шалені втрати ворога на 27 вересня
27 вересня 2023, 08:05Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Станом на 27 вересня на війні в Україні вже ліквідували понад 276 тисяч російських загарбників. Лише за минулу добу було знищено 320 окупантів.
Також багато ворожої військової техніки наші герої перетворили на брухт. Втім, остаточні втрати Росії на фронті – ще уточнюють, оскільки тривають запеклі бої.
Зверніть увагу Виснажують ворога по всьому фронту: за добу ЗСУ знищили станцію РЕБ і 9 артилерійських систем
Актуальні втрати росіян на фронті
- особового складу – близько 276 990 (+320) осіб,
- танків – 4675 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 8950 (+4) од,
- артилерійських систем – 6337(+38) од,
- РСЗВ – 792 (+0) од,
- засобів ППО – 534 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),
- крилатих ракет – 1529 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од,
- спеціальної техніки – 927(+2).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають колосальних втрат окупантам
- У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Також підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.
- Окрім цього, протягом доби 25 вересня Збройні Сили з авіації завдали 11 ударів по районах, де росіяни зосередили особовий склад, озброєння та військову техніку. Один "подарунок" від українських військ припав по зенітно-ракетному комплексу противника. Також було уражено 9 артилерійських засобів, а під ударом опинився район зосередження озброєння та військової техніки. Сили Оборони також знищили склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.