Прикордонники уразили позиції ворога і знищили склад боєприпасів під Вовчанськом: вражаючі кадри

Українські прикордонники завдали нищівних ударів по позиціях ворожих сил. Зокрема, вони знищили польовий склад боєприпасів під Вовчанськом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу. Там показали відео вправної роботи українських воїнів.

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Прикордонники завдали нищівного удару по позиціях ворога

Прикордонники-артилеристи бригади "Гарт" уразили ворожі бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та знищили польовий склад боєприпасів під Вовчанськом,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього армія противника зазнала втрат в особовому складі. Відтак, підтверджено, що 10 окупантів було ліквідовано. Також ще 19 вояк ворожого війська – поранені.

Нищівні удари по позиціях ворога: дивіться відео

Додамо, що оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції ворожих сил в Курській області. І вони успішно ліквідували двох військовослужбовців російської армії.

Також нещодавно під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника.

Внаслідок спеціальних дій операторів ССО було ліквідовано 10 окупантів. Відомо, що ще 3 солдат армії країни-агресорки узято в полон. Отже, як зазначили в ССО, "поповнили обмінний фонд".