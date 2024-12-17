Тішить око: у ЗСУ показали кладовище російської військової техніки на Курщині

Росіяни значно проводять інтенсивні наступальні дії у Курській області. Кожне просування ворогу обходиться дуже дорого.

Станом на грудень ЗСУ втратили частину позицій на Курщині, що раніше були під контролем України. Росія поспішає витіснити Сили оборони до інавгурації Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням 36-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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"Курська дуга номер 2"

У поспіху Москва ще більше не щадить своїх людей, кидаючи їх у "м'ясні штурми".

Українські військові показали кладовище знищеної російської військової техніки на Курській області. Тільки вогневими засобами морпіхів 36-ої було ліквідовано:

30 одиниць бронетехніки;

2 танки;

28 одиниць колісної техніки;

2 одиниці спецтехніки.

Уражене озброєння противника на Курщині: дивіться відео

До слова, британська розвідка підрахувала, що Росія втратила понад 3600 танків і майже 8000 одиниць бронетехніки з лютого 2022 року.