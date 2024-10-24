У ЗСУ вразили втратами росіян на Покровському напрямку лише за добу

Росіяни продовжують найбільше штурмувати саме на Покровському напрямку. Водночас ворог тут найбільше і втрачає як техніки, так і людей.

Від початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. 43 атаки росіян припали на Покровський напрямок, повідомляє Генштаб.

Дивіться також Ворог хоче перейти на правий берег річки Оскіл: у 92 ОШБ пояснили, чому це дуже складне завдання

Ворога змушують дорого платити за наступ на Покровськ

Відомо, що противник здійснював штурми у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки.

Попередньо, нашими захисниками було знешкоджено 289 окупантів, з них 126 – безповоротно. Також знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, два автомобілі та дві артилерійські системи. Ще один танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, один зенітний ракетний комплекс та чотири автомобілі було пошкоджено.

До слова, в Інституті вивчення війни заявили про зменшення ймовірності окупації Покровська. Росіяни досягли тактичних успіхів у районі Селидового, однак їхня концентрація там уповільнює захоплення Покровська. Українські війська надійно обороняють місто, суттєво затримуючи просування окупантів, зокрема на південному фланзі Покровська.