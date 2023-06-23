Хотів "брати Київ": на Запоріжжі ліквідували окупанта з позивним "Кіпіш"

23 червня 2023, 14:28
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Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на фронті. Так, українські захисники ліквідували окупанта Данила Сматрова з Хакасії.

Терорист був найманцем кадировського підрозділу. Він хвалився, що планує "брати Київ". Про смерть загарбника повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

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Ліквідовано найманця з позивним "Кіпіш"

Як стало відомо, Данила Сматрова знищили на Запорізькому напрямку. У соцмережах окупант показував фото, як позує у формі з нашивкою, на якій написано: "На Київ".

Також загиблий загарбник мав шеврони університету спецназу Росії та "Ахмат сила", а також із фото померлого батька Рамзана Кадирова – Ахмата Кадирова.

Данило Сматров 1988 року народження. Він був родом із Хакасії і мав позивний "Кіпіш". Брав участь у війні проти України на Запорізькому напрямку.

Про ліквідацію терориста стало відомо 22 червня.

Ліквідований Данило Сматров / фото із соцмереж

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 23 червня ЗСУ знищили 223 330 загарбників. Лише за минулу добу наші бійці відправили на лави "200-тих" – 680 ворогів. Втрати у техніці:

  • танків – 4 017 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 7 798 (+15) одиниць;
  • артилерійських систем – 3 985 (+44) одиниць;
  • РСЗВ – 617 одиниць;
  • засобів ППО – 379 (+3) одиниць;
  • літаків – 314 одиниць;
  • гелікоптерів – 307 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9) одиниць;
  • крилатих ракет – 1 214 одиниць;
  • кораблів – 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30) одиниць;
  • спеціальної техніки – 545 (+6) одиниць.
Автор: Софія Ковнір